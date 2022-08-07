تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، لتنسيق القبول 2022، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية، إذ من المقرر أن ينطلق خلال الأيام المقبلة، تنسيق المرحلة الأولى 2022 لطلاب الثانوية العامة 2022، وبعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد، يبدأ طلاب الثانوي العام بعد ظهور نتيجة كل مرحلة، في تقديم جميع أوراقهم لمكاتب شؤون الطلاب لاستكمال جميع متطلبات للالتحاق.

موعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، لـ«الوطن»، أن موعد فتح باب التقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد، يكون تابعًا للجامعات ووفقًا لمراحل التنسيق، حيث يتوجه الطلاب عادة بعد الكشف عن نتيجة تنسيق المراحل المختلفة، موضحة أن التقديم للكليات يكون بعد ظهور نتيجة كل مرحلة بمدة تتراوح ما بين 5 أيام وأسبوع، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي تحددها كل جامعة.

تنسيق الجامعات 2022

وفي السياق ذاته، تجري وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا، التحليل الإحصائي لمؤشرات وشرائح نتيجة الثانوية العامة للعام الجامعي الجاري 2022، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك العمل على تحديد موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد التام للجامعات الحكومية لتنسيق القبول وتجهيز معامل التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب رغباتهم عبر موقع التنسيق فيما يتعلق بتسجيل رغبات المرحلة الأولى، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.