جثة متعفنة على سجادة.. سيدة تهرب من زوجها وتموت وحيدة بشقة إيجار في المطرية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قبل 7 أيام، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد بهروب زوجته من منزل الزوجية، تدعى «ندى. س. ع» 26 سنة، معللا ذلك بسبب خلافات زوجية، مضيفا أنه بحث عنها في المستشفيات وأقسام الشرطة، وكذلك مشرحة زينهم، لكن دون جدوى.

فريق بحث

وعلى الفور قام فريق بحث من مديرية أمن القاهرة، بنشر مواصفات السيدة المتغيبة عن منزلها، وأثناء عمليات البحث تلقى مأمور قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية المؤجرة حديثا، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة.

وعقب استئذان النيابة العامة، تم دخول الشقة، وبالفحص تبين أن الشقة لا يوجد بها آثاث، وبالدخول إلى غرفة النوم، تبين العثور على سجادة ووسادة عليها جثة أنثى، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل.

كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، ومن خلال فحص متعلقات الجثة، تم العثور على بطاقة رقم قومي باسم «ندى. س. ع» 26 ربة منزل ومتزوجة، وبسؤال صاحب الشقة، أكد أن تلك السيدة قامت باستئجار الشقة قبل أسبوع.

التعرف على الجثة

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المطرية العام، وباستدعاء أسرتها، وبمشاهدتهم الجثة، تعرفوا عليها، وأكدوا أنها ابنتهم المتغيبة قبل أسبوع، والمحرر بذلك محل تغيب.

نقل الجثة لمشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة أخذ عينة من جثة المتوفية وإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، ربما تكون الوفاة بسبب تعاطيها جرعة مخدرات زائدة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار، تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار، لكشف ملابسات الواقعة.