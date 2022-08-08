جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب في أشمون بالمنوفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في قرية دروة التابعة لمركز أشمون، بعد عثور الأهالي على جثته وبها طلق ناري، حيث جرى تشكيل فريق بحث جنائي ويجرى تفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال الأهالي وأسرة الشاب لكشف غموض الواقعة.

العثور على جثة شاب في ظروف غامضة

شهدت قرية دروة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عثور الأهالي على جثة شاب يدعى «م.ع» في ظروف غامضة، وعقب تلقي الإخطار تم الدفع بقوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

بالانتقال والفحص من قوة من مركز شرطة أشمون، تبين أن الشاب الذي عثر على جثته يدعى «م.ع» ويبلغ من العمر 18 عاما، ومصاب بطلق ناري، وعلى الفور باشرت جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة لكشف ملابساتها والوقوف على أسباب ما حدث وتفاصيله.

أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

كان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، قد تلقي إخطارا يفيد العثور علي جثة «م.ع» 18 سنة، ومصاب بطلق ناري في قرية دروة التابعة لدائرة المركز، وكلف بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

علي صعيد آخر، لقي 5 أشخاص مصرعهم داخل بالوعة صرف صحي بقرية لبيشة التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتم انتشال الجثامين، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين بعد عرضهم علي مفتش الصحة والذي أفاد أن سبب الوفاة هو التسمم بالغاز داخل البالوعة، وتم تشيع الجثامين وسط حالة من الحزن الشديد من أهالي القرية، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.