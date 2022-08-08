«الغرف التجارية»: عرض يونيفورم الطلاب في «أهلا مدارس» بأسعار التكلفة

تزامنا مع قرب دخول العام الدراسي الجديد وموسم شراء المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية و«يونيفورم»، يبدأ أولياء الأمور جولات في الأسواق للتعرف على الأسعار.

«أهلا مدارس» للتخفيف عن الأسر المصرية

من جانبه، قال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرف التجارية، إنّ العديد من محلات ومصانع الملابس الجاهزة ستشارك في معرض «أهلا مدارس» لعرض منتجاتها والبيع بأسعار التكلفة أو الجملة، مساهمةً منها في التخفيف عن الأسر المصرية.

سعر يونيفورم المدارس

وأضاف الداعور لـ«الوطن»، أنّ سعر قميص المدرسة يبدأ من 120 جنيها للمستهلك، فيما يتراوح سعر البنطلون بين 150 إلى 200 جنيها في السوق المصري، مؤكدا تفاوت الأسعار في المجمل حسب الخامات المصنوع منها اليونيفورم من القماش، إن كان محليا أم مستورد.

المصريون يفضلون الجاهز عن التفصيل

وأوضح رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، أنّ الشعب المصري يفضّل شراء الملابس جاهزة الصنع عن «التفصيل» منذ عدة سنوات، لافتاً إلى أنّ مهنة «الترزي» لم تعد موجودة كالسابق.

ماكينة الخياطة كانت أساسية في «قايمة الزوجة»

وأشار «الداعور»، إلى أنّ الفتيات لم يعدن كربات البيوت قديما، حيث كانت تقبل الفتيات في السابق على تعلم حرفة الحياكة والخياطة قبل الزواج بخلاف الواقع حاليا، كما كانت ماكينة الخياطة شيء أساسي في تجهيز المنزل ويتم كتابتها في «قائمة منقولات الزوجة» عندما كانت صناعة النسيج في مصر من الصناعات الرائدة.

وكانت غرفة العمليات المشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وغرفة القاهرة التجارية، أعلنت حالة طوارئ استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفقا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والمهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، لتنظيم معرض «أهلا مدارس» لدعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا بسلع أسعارها مخفضة، تزامنا مع دخول الموسم الدراسي الجديد.