حسن شحاتة: إعادة هيكلة الإدارة المالية باتحاد عمال مصر

أعلن حسن شحاتة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إعادة هيكلة الإدارة المالية بالاتحاد بدمج الإدارة العامة للمالية مع إدارة التوجيه المالي لتصبح إدارة عامة واحدة، تحت مسمى الإدارة العامة للشئون المالية والمراقبة وتعيين هشام نور مديرًا عامًا للإدارة، ويستمر محمد عبدالعزيز مدير إدارة الحسابات والميزانية، وطارق حليم مدير إدارة الحسابات.

إعادة هيكلة الحسابات المالية

وأكد رئيس الاتحاد خلال لقائه بأعضاء الإدارة العامة للشئون المالية، إعادة الهيكلة لكل الحسابات المالية بالاتحاد، وإعداد لجان للمراقبة على المؤسسات التابعة للاتحاد، واتخاذ كل الخطوات والإجراءات التنظيمية لشئون العمل المالي وتعظيم موارد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

مراجعة كل الأعمال المالية قبل الصرف

وقال إن إدارة التوجيه المالي تختص بمراجعة كل الأعمال المالية قبل الصرف، وتُطبق نظم المراجعة والمراقبة الداخلية على النظام المحاسبي المطبق، وتتولى الرد على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتعقيب عليها، فيما تختص إدارة الحسابات بكل بنود الميزانية، وإعداد الموازنات التقديرية، وبيان حركة المقبوضات والمدفوعات النقدية وتحديد الفائض أو العجز، بالإضافة إلى أعمال المشتريات والمخازن وإمساك الدفاتر والسجلات المالية، وتختص إدارة الإيرادات بتحصيلها بشكل دوري وتحصيل الاشتراكات والإيجارات والمديونيات المستحقة.

إعادة هيكلة الإدارة المالية

يأتي ذلك في إطار خطة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإعادة هيكلة الإدارة المالية للاتحاد لتتماشى مع المتغيرات الراهنة، إذ أكد رئيس الاتحاد العام أهمية العمل تطوير العمل الإداري بشكل علمي ومهني خلال الفترة المقبلة، التي يسعى خلالها التنظيم العمالي إلى تنمية موارده واستثمار أصوله ليعود ذلك بالنفع على العاملين في الاتحاد العام ومؤسساتها، وكذلك تنفيذ أنشطة تخدم عمال مصر.