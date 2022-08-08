بعد طرح يوتيوب ميزة تكبير وتصغير الفيديو.. خبير يوضح كيفية استخدامها

كشف المهندس إسلام خالد، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن أن ميزة يوتيوب الجديدة التي تسمح لمستخدمي الهاتف المحمول بتكبير وتصغير عرض الفيديو على هواتفهم المحمولة، حيث يتم استخدام الميزة بشكل تجريبي حاليا، ستساعد على مشاهدة الفيديوهات بشكل أفضل مما هو عليه الآن.

وأضاف خالد، لـ«الوطن»، أنه يتم حاليا اختبار ميزة تطبيق الهاتف الجديدة، حيث يتم تجربتها مع المشتركين المميزين، الذين يسمحون لهم بتكبير أي مقطع فيديو، حيث تتيح أحدث ميزة تجريبية للتفعيل إمكانية لفتة التكبير/ التصغير لمقاطع الفيديو - وهي تعمل في العرض الرأسي والأفقي بملء الشاشة.

كيفية الاشتراك في تجربة الميزة الجديدة

وأشار خالد إلى أنه ستظل ميزة التكبير/ التصغير قيد الاختبار حتى الأول من سبتمبر، ما يمنح YouTube حوالي شهر لجمع تعليقات المستخدمين وتحسين الأشياء قبل طرحها على نطاق أوسع، حيث يمكن الاشتراك في تجربة الميزة الجديدة من خلال قسم «تجربة الميزات الجديدة» في إعدادات YouTube، طالما أنك مشترك في YouTube Premium ، يجب أن يكون هناك قسم «تجربة الميزات الجديدة».

هناك تأخير بين الاشتراك في الخدمة واختبارها والقدرة الفعلية على تجربتها

وبحسب ما قالته منصة يوتيوب فإن الميزة الوحيدة المتاحة للتجربة لمشتركي يوتيوب براميم، هي وظيفة التكبير / التصغير، ويبدو أنه قد يكون هناك تأخير بين الاشتراك في الخدمة واختبارها والقدرة الفعلية على استخدامها، حيث إنه لم تتمكن من تكبير أي مقاطع فيديو على الفور بعد تشغيلها، فيجب على المستخدمين تنشيطها ليكون قادرًا على التكبير حتى 8x.

وتوجد بالفعل طرق لتكبير محتوى YouTube من خلال وظائف إمكانية الوصول المختلفة على Android وiOS، ومن الواضح أنه من السهل جدًا القيام بذلك في أجهزة الكمبيوتر، لكن امتلاكها كميزة أساسية في تطبيق الهاتف المحمول هو أمر جيد.

وأعلنت منصة يوتيوب الشهر الماضي عن تحديث جديد للصور لأجهزة iPhone و iPad بعد اختباره لأول مرة بين العملاء المتميزين، هذه الميزة المفيدة للغاية كانت متاحة منذ فترة طويلة على Android.