«شطة وحبل».. حيلة سائقين لقتل بريء والمحكمة تحيلهم إلى المفتي

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، المتهمين بقتل شخص لسرقة سيارته بالقرب من منطقة الإرسال على الطريق الدولي، قبل زفافه بأيام والمعروف إعلاميًا بـ«شهيد لقمة العيش»، بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 7 سبتمبر للنطق بالحكم.

تاريخ بداية القضية

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين «سائقين» في 27 يونيو من عام 2020، بقتل المجني عليه «أحمد عاطف، 23 عامًا» عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا له بالقرب من الطريق الدولي، وقاموا بعملية سطو عليه لسرقته واستخدموا أدوات للتخلص منه وهي «الشطة، حبل»، وقام أحدهما برش المادة الأولى عليه، والآخر بشنقه بالحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

جثة متحللة بالكامل

وأضافت أوراق القضية، أن المجني عليه عُثر على جثته بالقرب من الطريق الدولي بعد 7 أيام من غيابه عن المنزل وغلق هاتفه المحمول، وكانت في حالة تحلل كاملة والرمال تغطي جانبه الأيمن، وبسؤال والده أوضح أن نجله تغيب عن المنزل في 27 يونيو بعد خروجه بسيارته.

وتابعت أوراق القضية أنه في 30 يونيو تم العثور على جثة نجله والسيارة مُعطلة وبها جميع محتوياتها، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والمنيا وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة نظرًا لوجود خلافات مالية فيما بينهم.

وأشارت أوراق القضية إلى أن أحد المتهمين سبق اتهامه في «13 قضية مخدرات، تبديد»، وبعد قتل المجني عليه توجه المتهم الأول بالسيارة إلى أحد الأشخاص، وطلب منه تقطيعها له بناء على اتفاق مسبق بينهما ولكن الأخير رفض ذلك لوجود آثار دماء على السيارة، فتخلى عنها المتهم الأول على الطريق الدولي.