مؤشرات تنسيق الجامعات 2022-2023.. ارتفاع الشعبة العلمية وانخفاض الأدبي

يترقب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2022، إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية، وموعد انطلاق ونهاية المرحلة، وما يسفر عنه اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بشأن تحديد اعداد المقبولين في الكليات المختلفة، حيث كشفت إحصائية نتائج امتحانات الثانوية العامة 2022، توقعات تنسيق الجامعات 2022-2023، والتي أشارت إلى ارتفاع الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية «علوم ورياضة»، وانخفاضها لـ«أدبي».

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022-2023

ووفقا لإحصائية وزارة التربية والتعليم، بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022، والمستجدات التي كشفت عنها حتى الآن، فتبيّن ارتفاع نسب النجاح عن العام الماضي من 74.5% إلى 75.5% هذا العام، وكشف البيان الإحصائي حصول نحو 18500 طالب بشعبة علمي علوم عى درجة 90% فما فوق، وبيّنت التوقعات ارتفاع الحدود الدنيا لـ كليات الطب البشري لتتخطى حاجز الـ91% زيادة عن العام الماضي.

توقعات تنسيق 2022

وبالتسلسل ومقارنة بأعداد المقبولين بكليات الطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، نجد أنّ الحد الادني لكليات طب الأسنان سيتخطى حاجز 90.5%، والصيدلة 90.3%، و العلاج الطبيعي 90%، وتشير التوقعات إلى أنّه من الممكن أن تتوفر عدد من المقاعد بكليات الطب البيطري لمرحلة الثانية وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات بجانب الحد الأدنى للمجموع والمرتبطة بالتوزبع الإقليمي.

17500 طالب يتاح لهم الالتحاق بكليات الهندسة

وبالنظر للشعبة العلمية الرياضية، تجد أنّ إحصائية من حصلوا على 80% فما فوق يبلغ 21211 ألف طالب وطالبة، ومقارنة بنسب الأعداد المقرر لها الالتحاق بـ كليات الهندسة التي يبلغ عددهم ما يقرب من 17500 طالب، تشير التوقعات إلى ارتفاع الحد الأدنى للقطاع ليتخطى 80%، وفقا لرغبات الطلاب، ما يقلل فرص نزول كليات الهندسة للمرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية، التي كشفت النتائج انخفاض نسب شرائح المجاميع بها عن العام الماضي، فإنّ التوقعات تشير لانخفاض الحدود الدنيا لمختلف كليات القطاع الأدبي بواقع 3 درجات على الأقل من العام الماضي، لتقف كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عند درجة 84.5%، وكليات الإعلام تنتظر ما تسفر عنه نتائج اختبارات القدرات لها وعدد الطلاب الذين اجتازوا وسجلوا للالتحاق بالكلية فور فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى.