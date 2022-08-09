توصيلة نهايتها موت.. حكاية مقتل «عصام» دفاعا عن «توك توك» بمدينة بدر

وسط العديد من السيارات ومركبات «التوك توك»، وقف الشاب «عصام»، الذي اختاره القدر ليكون ضحية سرقة، تربص له شخصين، بعد أن رصدته أعينهما، تعللا بتوصيلهما لإحدى المناطق النائية بمنطقة بدر بالقاهرة الجديدة، وخلال طريقه، تعديا عليه بالطعنات حتى سقط جثة هامدة، ثم سرقا «التوك توك» وهاتفه المحمول.

تفاصيل أليمة في حادث مقتل سائق توكتوك في منطقة بدر، الذي حدد 29 أغسطس الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيها، لذا ترصد «الوطن» حكايتها الكاملة فيما يلي:

لم يرضخ الشاب «عصام» لفكرة عدم وجود عملا مناسبا، كل يوم يمر عليه وطموحه يزداد، إذ خطى أولى خطواته في مشروع خاص به، وهو امتلاكه لمركبة «توك توك»، أصبح يعين نفسه وأسرته من دخلها اليومي، غافلا عن أن «التوك توك» سيتسبب بمصرعه وإزهاق روحه.

التفكير بسرقة «توك توك»

في صباح أحد الأيام من شهر مايو الماضي، خرج «عصام» من منزله للبحث عن رزقه اليومي، أعد مركبته جيدا وذهب في طريقه، على الجهة الأخرى كان هناك شابان لا يملكا شيء من المال، إذ عزما في قرارة نفسهما على سرقة إحدى مركبات «توك توك».

ذهب الشابان لأحد المحال التجارية وشراء سلاح أبيض منها «سكين»، هنا شاهدا «عصام» يسير أمامهما باتجاه الموقف، نظرا لبعضهما بنظرات توحي بأن هذا هو فريستهم، ترجلا خلفه وحال وصولهما طلبا منه أن يوصلهما لإحدى المناطق النائية، لم يتردد الشاب لحظة واحدة في قبول طلبهما، فهذا هو مصدر رزقه الذي خرج للبحث عنه.

تهديد وطعن بالسلاح لسائق «التوك توك»

وخلال سيرهم، قام أحدهما بتطويق رقبة الشاب وتهديده بالسلاح، استطاع الشاب أن يفلت منهما، لكن المتهم الأول عاجله بعدة طعنات متفرقة بالجسم، وألقياه أرضا، وعندما شاهدا محاولة الشاب في النهوض مرة أخرى، توجه له المتهم الثاني وطعنه عدة طعنات قاصدا إزهاق روحه خوفا من افتضاح أمرهما.

سقط الشاب «عصام» أمامهما يصارع الموت، متلفظا لأنفاسه الأخيرة، أغلق عيناه معلنة عن صعود روحه إلى بارئها، أسرعا المتهمان باستقلال «توك توك» وسرقته والهاتف المحمول الخاص بالضحية، وفرا مسرعين وكأنهم لم يفعلوا شيئا.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا من رئيس مباحث شرطة بدر، يفيد بالعثور على جثة هامدة بها عدة طعنات متفرقة بالجسم وقطع بالرقبة، وبالفحص تبين أنها لسائق توك توك يُدعي «عصام. ح» سائق «توك توك».

تحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين

حددت الدائرة 23 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس، جلسة 29 أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح سائق «توك توك» لسرقته أثناء توصيلهما لإحدى المناطقة النائية بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة.