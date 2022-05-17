ضبط لصين أثناء سرقة توك توك بالدقهلية.. «اتقلب بيهم وهما بيهربوا»

تمكن أهالي قرية الطاهري في مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط لصين بعد تمكنهما من سرقة توك توك غافلا صاحبه وهربا به، ولاحقهما الأهالي حتى قرية الطاهري، ونتيجة للسرعة الزائدة انقلب بهما التوك توك، وتمكن الأهالي من ضبطهما وتسليمهما إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

بلاغ بضبط الأهالي لصين في مينة النصر

تبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي قرية الطاهري دائرة المركز، بضبط لصين حال سرقتهما توك توك.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز النصر بمحافظة الدقهلية للقرية، وبسؤال أسامة صبري محمد، 29 عاما، سائق، ومقيم في شارع مجمع المحاكم بندر منية النصر، في محضر التحقيقات، قرر أنه ترك التوك توك قيادته أمام منزله، وتفاجأ بشخصين قاما بمغافلته وسرقته وفرا هاربين فقام بملاحقاتهما بمعاونة الأهالي ونتيجة لسرعتهما الزائدة انقلبت بهما المركبة، وتمكن برفقة الأهالي من ضبطهما بقرية الطاهري دائرة المركز.

وبالفحص تبين أن اللصين المضبوطين هما «عبده ع. أ»، 26 عاما، بدون عمل، ومقيم بندر المنزلة وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، و«محمد م. م.»، 26 عاما، بدون عمل، ومقيم بندر المنزلة وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش و2 طلقة خرطوش، وتبين أن بهما إصابات عبارة عن سحجات وكدمات.

ضبط أسلحة بحوزة المتهمين

وبمواجهتهما في محضر التحقيقات اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أن الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بقصد الدفاع عن النفس، وأن الإصابات التي حدثت بهما نتيجة انقلاب التوك توك حال الفرار به.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا للعرض على النيابة العامة.