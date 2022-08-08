انتشال جثة مُسن مجهول الهوية من نهر النيل في الجيزة

تُكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف هوية مُسن عثر عل جثته بمياه النيل في الصف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة، المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تصوير جثة المتوفي ونشرها بأقسام الشرطة المختلفة في محافظة الجيزة للتعرف على صاحب الجثة من قبل المترددين على الأقسام من المواطنين وأفراد الشرطة السريين، كما طلبت بصمات الغريق وإرسالها إلى مصلحة الأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لديها فضلًا عن فحص جميع بلاغات التغيب بمحافظتي القاهرة والجيزة.

بلاغ بالعثور على جثة بمياه النيل

تلقت الأجهزة الامنية بالجيزة بلاغًا بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة الصف، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، ونجحت في انتشال الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد السادس من العمر ويرتدي كامل ملابسه.

خلو الجثة من ثمة إصابات

وكشف الفحص الظاهري، خلو جثة المتوفي من ثمة إصابات، وتبين عدم وجود مستندات تدل علي هويته، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.