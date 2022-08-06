انتشال الجثة الثانية من غرقى مركب الصيد في أسوان

نجح أهالي قرية غرب سهيل بالتعاون مع فرق الإنقاذ وغواصين متطوعين من أبناء النوبة، منذ قليل، في انتشال جثة ثاني المفقودين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث غرق مركب صيد صغير بأسوان أمام قرية غرب سهيل النوبية.

خروج جثة سيد جابر

وطفت الجثة بعد 5 أيام من غرق مركب صيد صغير أمام غرب سهيل، وكانت لشاب يدعى سيد جابر أحمد علي، 27 سنة، عامل بإحدى شركات البناء المسؤولة عن بناء كوبري خزان أسوان البديل، ومقيم بمركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر، وذلك بعد ساعات قليلة من العثور على جثة الشاب صلاح ياسين والذي غرق أيضا في ذات الواقعة الثلاثاء الماضي.

محافظ أسوان: متضامنون مع أسر الضحايا

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامن المحافظة الكامل مع أسر الضحايا الذين تعرضوا للغرق نتيجة تعرض مركب صيد صغير كانوا يستقلونها للغرق أمام قرية غرب سهيل.

وقرر اللواء أشرف عطية صرف إعانات مالية عاجلة لأسر الغرقى مع توزيع مساعدات غذائية لحين صرف التعويضات المقررة من مديرية التضامن الاجتماعي طبقاً للقواعد القانونية المنصوصة لذلك.

كلف محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بتفقد موقع حادث الغرق حيث التقت بأسر وأهالي المفقودين، وأوضحت لهم بأنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ سيتم الاستمرار في عمليات البحث عن الجثة المفقودة، موضحة أن هناك 5 غطاسين يقومون بأعمال البحث بإشراف من شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري.

وأشارت غادة أبو زيد إلى أنه جرى استقدام 10 غطاسين آخرين من محافظة الأقصر لدعم الجهود وتكثيف البحث عن الجثة المفقودة في ظل صعوبة الغطس في موقع الحادث لوقوعها بمنطقة دوامات مائية لقربه من فتحات خزان أسوان والصخور الجرانيتية والجزر النيلية.

جهود كبيرة للإنقاذ من أهالي النوبة

وعلمت «الوطن»، أن هناك مجموعة من أبناء النوبة تطوعت للغطس وعملية البحث ومنهم أحمد برهان من قرية غرب أسوان، وميدو وعاصم بلانة، والشيخ يحيي قته، بالإضافة إلى حسن الجمال أحد أبناء قرية جبل تقوق، كما استدعى الأهالي مجموعة من الغطاسين من المحافظات القريبة، وينتظر أهالي المفقودين العثور على آخر جثة لشاب عشريني يدعى عمر محمد حسن ، صياد من منطقة السلام بغرب سهيل.