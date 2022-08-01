شعبة البقالة بتجارية إسكندرية: تراجع أسعار البيض والأرز والألبان

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار عدد من السلع الاستهلاكية، ومنها الأرز والبيض والألبان.

تراجع سعر كرتونة البيض

وأوضح «المنوفي»، في بيان اليوم الاثنين، أن أسعار البيض تراجعت بشكل كبير، بعد تحرك الجهات الرقابية، وعزوف المواطنين عن شراء البيض بعد وصوله إلى أسعار مبالغ فيها، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض مستوى 56 جنيهاً، وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 65 جنيهاً.

شركات الألبان تتراجع عن الزيادة

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية أن عدداً من شركات منتجات الألبان تراجعت عن الزيادة التي فرضتها على منتجاتها، وأشار عضو غرفة الإسكندرية إلى أن إحدى الشركات كانت قد أعلنت عن زيادة سعر عبوة الزبادي 102 جرام، من 4 جنيهات إلى 4.50 جنيه، لكنها تراجعت عن هذه الزيادة.

ضعف القوة الشرائية للمواطن

واعتبر «المنوفي» أن تلك الزيادة لم تكن مبررة، وجاءت في وقت غير مناسب، نظراً لما يشهده السوق من ضعف القوة الشرائية للمواطن، نتيجة للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها معظم السلع سواء الغذائية وغير الغذائية، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات المنتجة أن تمتص جزءاً من الارتفاعات، وتسهم مع الدولة في تخفيض الأسعار أو استقرارها، خاصةً خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن منتجات الألبان، خاصةً الزبادي من المنتجات عالية الطلب، وتستهلك بشكل كبير، وأضاف أن رفع سعر العبوة بمقدار 50 قرشاً يشكل عبئاً كبيراً على المستهلك.

تراجع ملحوظ في أسعار الأرز

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار الأرز بنحو 200 جنيه في الطن، وتوقع رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، استمرار تراجع أسعار الأرز، مع بدء موسم الحصاد، ومن المتوقع زيادة المعروض، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، خلال الأسابيع الأولى من شهر أغسطس.