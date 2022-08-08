استوديو الممثل يستأنف نشاطه بـ«إبداع الإسكندرية».. بدء التقديم 14 أغسطس

يستأنف ستوديو الممثل نشاطه في تدريب المواهب الشابة على آليات المسرح وفنونه، بمركز الحرية للإبداع وسط الإسكندرية، حيث يتلقى طلبات الانضمام خلال الفترة من الأحد 14 أغسطس إلى الخميس 25 أغسطس، ليتم هذا الحدث للعام الثامن على التوالي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

استوديو الممثل لخلق جيل من الموهوبين

وبحسب ما أعلنه مركز الحرية للابداع بالإسكندرية، في بيان اليوم، فإن الفكرة الأساسية للاستوديو وعمله هى خلق جيل جديد من الممثلين ذوي قدرات عالية في الأداء الدرامي، وهو بمثابة ورش عمل أو مختبر تجريبي يعتمد التحليل والوصول إلى نتائج تطبيقية.

من جانبه أكد المخرج محمد مرسى إبراهيم، في بيان، أن مشروع ستوديو الممثل، للتمرين على مهارات الممثل المسرحية لمدة 12 شهرا على فترتين، بهدف خلق جيل من الممثلين المسرحيين القادرين على القيام بكافة المهارات المطلوبة للتمثيل المسرحي.

مواد التدريب في ستوديو الممثل

ويتلقى المشترك تدريبات في مواد «الارتجال – الحكي – إعداد الممثل – الغناء الدرامي - الرقص الحديث – اللغة العربية – الإلقاء» وذلك بصورة منتظمة وبعدد ساعات محدد أسبوعيا، بالإضافة إلى لقاءات معاونة مع متخصصين في مجالات المسرح المتعددة.

كما يقوم بالتدريب مجموعة من المتخصصين المحترفين كل في مجاله، وذلك تحت إشراف المخرج محمد مرسي إبراهيم.