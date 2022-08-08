قرض السيارة حتى 3 ملايين من البنك الأهلي المصري.. القسط على 7 سنوات

يبحث الكثير من الأشخاص عن قروض لشراء سيارات جديدة، ولكن يوجد عقبة عند اتخاذ مثل هذه الخطوة وهي الضامن، وهو ما قام البنك الأهلي المصري بحله، حيث أتاح البنك إمكانية الحصول على قرض سيارة بدون ضامن وبتمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه للموظفين، وحتى 3 ملايين جنيه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وأضاف البنك عبر موقعه الإلكتروني، إن تمويل قرض السيارة يصل الى 100% من سعر السيارة، وعلى فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام، وبسعر عائد تنافسي.

وأشار البنك الأهلي المصري إلى أنه أتاح برامج خاصة لموظفي الشركات، على أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1.500 جنيه، كما يتم منح القرض بدون مصاريف استعلام ائتماني، وبدون مصاريف فتح حساب.

ولفت إلى وجود برامج متنوعة لكل قطاعات العملاء، فهناك برنامج موظفين بتحويل راتب، وبرنامج موظفين بإثبات دخل، وآخر برنامج موظفين بمقدم 40% من سعر السيارة وتمويل 60%، بجانب برنامج أصحاب أعمال/ مهن حرة بمقدم 50% من سعر السيارة وتمويل 50%.

إضافة إلى برامج لأصحاب أعمال/مهن حرة بمقدم 30% من سعر السيارة وتمويل 70%، وبرنامج تمويل 100% من سعر السيارة بضمانة إضافية 50% من سعر السيارة، وكذلك برنامج كبار عملاء البنك الأهلي المصري.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارات

وأوضح البنك أن هناك بعض المستندات الأساسية المطلوبة من عملاء كل البرامج، وهي صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة مرافق (وفقاً للسياسة المعتمدة).

أما شروط القرض فتتلخص في الآتي:

- ألًا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا، ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين.

- ألًا يقل عمر المقترض عن 25 عامًا، ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- العمولات والرسوم يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً (وفقاً للسياسة المعتمدة).

- عمولة السداد المبكر للقرض (الكلي والجزئي) 3% حتى 5 سنوات و3.5% أكثر من 5 سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.

- يتم منح قروض سيارات بضمان أوعية ادخارية (وفقاً للسياسة المعتمدة).