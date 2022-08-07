بمفردات المرتب.. قرض الموظفين من البنك العقاري المصري

يبحث الكثير من الأشخاص عن شروط والعروض المقدمة من قبل البنوك المصرية والعاملة في مصر عن القروض التي تتيحها للعملاء، ومن بين أحد البنوك التي تتيح مبلغ مرتفع للراغبين في الحصول على القروض البنك العقاري المصري العربي.

تمويل يصل إلى مليون و250 ألف جنيه

ويتيح البنك قرض شخصي للموظفين بتمويل يصل إلى مليون و250 ألف جنيه وبأطول فترة سداد تصل إلى 10 سنوات بالإضافة إلى سعر عائد تنافسي، ويعتبر القرض الشخصي من البنك العقاري المصري العربي من القروض ومنتجات التجزئة المصرفية المختلفة التي تتناسب وجميع فئات المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم.

تفاصيل قرض البنك العقاري المصري

وأشار البنك عبر الموقع الإلكتروني الخاص به إلى عدة مميزات وتفاصيل وشروط للحصول على تمويل بأكثر من مليون جنيه يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأقصي للتمويل 1,250,000 جنيه بتعهد تحويل الراتب.

- الحد الاقصي للتمويل 750,000 جنيه بدون تعهد تحويل الراتب.

- مدة التمويل تصل إلى 10سنوات.

أما عن الشروط الخاصة بالحصول على القرض الشخصي للموظفين من البنك العقاري المصري العربي:

- حد أدنى للسن من 21 وحتى 60 عامًا عند استحقاق القرض.

- حد أدنى للراتب الشهري: 2000 جنيه لعملاء تحويل الراتب /القسط الشهري، و3000 جنيه للعملاء بدون تحويل.

* المستندات المطلوبة للحصول على القرض:

- صورة من بطاقة الرقم القومى السارية.

- إيصال مرافق حديث.

- شهادة مفردات مرتب.

- إيصال الراتب أو كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.