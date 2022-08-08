فرصة تدريب للمعلمين على مهارات التعلم الإلكتروني عن بعد من ITI

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات، إطلاق برنامج تدريب المعلمين على مهارات التعلم الإلكتروني، والتدريب عن بُعد، المقدم من المعهد عبر منصته التعليمية «مهارة تك».

وقال المعهد عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، إنّه إذ كنت شخصًا مسؤولًا عن تصميم أو تقديم خبرات التعلم عبر الإنترنت، فيمكنك التسجيل الآن في برنامج «تدريب المعلمين على مهارات التعلم الإلكتروني والتدريب عن بُعد» المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات من خلال منصته التعليمية مهارة تك، وتصل مدة البرنامج إلى 8 أسابيع.

تدريب مباشر مع الخبراء في دورات مسائية

وأكد المعهد أنّ طريقة التدريب تكون «أون لاين»، عبر منصة مهارة تك، إضافة إلى تدريب مباشر مع الخبراء في دورات مسائية يومين أسبوعيا من 5 مساء لـ8 مساء، ويحصل الخريجين على شهادة حضور معتمدة من مركز تميز للتعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، ورسوم البرنامج 2000 جنيه، تدفع من خلال فوري بعد ظهور نتائج المقابلات الشخصية، والتأكد من القبول في البرنامج.

تقدم دورات تدريبية عالية الجودة

وأشار المعهد إلى أنّه لا يتم دفع رسوم البرنامج إلا بعد التأكد من القبول في البرنامج بعد ظهور نتائج المقابلات الشخصية، حيث يتم التواصل مع المتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية للقبول في البرنامج، ويتم الإعلان عن موعد بداية التدريب بمجرد اكتمال عدد المجموعة الدراسية، 20 دارسًا.

وتعتبر منصة مهارة تك تعليمية تقدم دورات تدريبية عالية الجودة، المحتوى المقدم من خلال المنصة تم إنتاجه داخل استوديو مركز التعلم الإلكتروني بمعهد تكنولوجيا المعلومات والمجهز لإنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة من شأنه خدمة الشباب العربي في مسارات تكنولوجيا المعلومات، وإثراء المحتوى العربي وإتاحته لمجموعة واسعة من المتعلمين لإمدادهم بالجديد من التقنيات الحديثة والتطورات في مسار تكنولوجيا المعلومات.