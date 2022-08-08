كشف غموض العثور على جثة شاب بشبرا: تخلص من حياته بإيشارب حريمي

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض العثور على جثة شاب 18 عاما، مشنوقا بأيشارب حريمي في غرفة بمنزله بشبرا الخيمة، إذ تبين أنه أقدم على التخلص من حياته، بسبب مروره بحالة نفسية سيئة، إثر وفاة والده وزواج والدته من آخر وتركه يعيش بمفرده في منزل الأسرة.

تحرر محضر بالواقعة، وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المتوفى، واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

التحقيقات في تخلص شاب من حياته بشبرا

ودلت التحقيقات والتحريات في الواقعة، أن المتوفى عثر عليه مشنوقا في منزله بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أنه معلقا في جنش في سقف حجرة النوم بإيشارب حريمي.

وبسؤال عمه قال في التحقيقات، إن المتوفى يسكن في منزل العائلة في شقة بمفرده، وأنه كان يعاني من حالة نفسية واكتئاب بسبب وفاة والده من فترة، وتزوج والدته من شخص آخر، وتركها المنزل فتخلص من حياته بشنق نفسه بإيشارب حريمي، ولم يشتبه في الوفاة جنائيا.

تفاصيل مصرع شاب شبرا

كانت منطقة بهتيم بقسم ثان شبرا الخيمة، شهدت واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل غرفته بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهلية المتوفى، الذين كشفوا تخلص المتوفى من حياته، بسبب أزمة نفسية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغًا بالعثور على جثة شاب يدعى «م. ش»، مشنوقًا داخل غرفته بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامةوتبين تخلصه من حياته بسبب وفاة والده وزواج والدته من اخر

وكانت دار الأفتاء المصرية، أكدت في فتوى سابقة أن التخلص من الحياة حرام شرعا، لما ثبت في كتاب الله عز وجل، وقال الله تعالي: «وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، وقال النبي صل الله عليه وسلم: «ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة».

كما تناولت الفتوى، أن الأمر لم يقتصر على التحذير من قتل النفس فقط، بل حرّم الله تعالي كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا.