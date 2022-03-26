العثور على جثة مجهولة لشخص صدمته سيارة على «دائري شبرا الخيمة»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة لشخص صدمته سيارة على الكوبري الدائري بمنطقة «أم بيومي» في شبرا الخيمة.

ونُقلت الجثة لمستشفى شبين القناطر، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بتكليف إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بسرعة كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الجثة.

مصرع شخص مجهول

وتلقت أجهزة أمن القليوبية بلاغا من إدارة النجدة، بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية صدمته سيارة على الطريق الدائري بمنطقة «أم بيومي» في شبرا الخيمة، وكشفت التحريات الأولية أن الجثة لشخص لايحمل أي أوراق شخصية تدل على هويته، ونُقلت الجثة للمستشفى، وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجثة، وحُرر محضر بالواقعة.

عودة الحركة على الطريق الحر

في سياق آخر، تمكنت أجهزة مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الحر الزراعي «شبرا - بنها»، بعد رفع آثار حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا.

وحُرر محضر بالواقعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين، الأولى نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الحر «شبرا - بنها» في اتجاه مدينة بنها بمحافظة القليوبية ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات إسعاف مجهزة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بنها الجامعي، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، وتم إخلاء الطريق من آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.