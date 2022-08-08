بلجيكية تحتفل بتحقيق ألف غطسة في شواطئ الغردقة بمشاركة الدلافين

احتفلت سائحة بلجيكية تدعى «مارلين» بالغطسة رقم 1000 على شواطئ الغردقة بمشاركة الدلافين، حيث بدأت تسبح معها وتداعبها، والتي بدت وكأنها تشاركها الاحتفال بفرحتها بتحقيق هذا العدد من الغطسات خلال 14 عاما كانت تتردد فيها على مدينة الغردقة لزيارتها.

«مارلين» زارت الغردقة مئات المرات

وأعربت «مارلين» خلال حديثها لـ«الوطن»، عن سعادتها بتحقيق الغطسة رقم 1000 على شواطئ الغردقة، موضحة أنها تتردد على مدينة الغردقة منذ عدة سنوات، وأن أول زيارة لها كانت عام 2008، وتعتبرها بلدها الثاني وتشعر بالحنين إليها كلها غادرتها لتعود إليها سريعا.

وقالت «مارلين»، إن الغردقة مقصد سياحي جميل، ويوجد بها مواقع غوص فريدة والشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة الظهور في مواقع الغوص، مقدمة الشكر لمدرب الغوص «أحمد بيجو»، والذي مارست معه مئات الغطسات في شواطئ الغردقة، معربة عن امتنانها وشكرها للعاملين في مجال الغوص، «الشعب المصري عطوف جدا واجتماعي، وهذا ما يجعلني أحن للأجواء المصرية».

السائحة البلجيكية تزور الغردقة من عام 2008

من جانبه، أشار أحمد بيجو، مدرب غطس ومنظم رحلات، أن السائحة «مارلين» والتي تحمل الجنسية البلجيكية، تتردد على الغردقة منذ عام 2008، وكانت تزورها أكثر من مرة في العام الواحد، ومارست مئات الغطسات بها.

حفل على مركب سياحي لـ«مارلين»

وأضاف «بيجو» لـ«الوطن»، أنه تم الاحتفال بالسائحة البلجيكية بإعداد حفل خاص لها على متن مركب سياحي بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في جو ترفيهي، وحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.