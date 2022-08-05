القصة الكاملة لدولفين الغردقة.. عاد للشاطئ 5 مرات طلبا للعلاج

عاشت الغردقة خلال الأيام القليلة الماضية قصة دولفين فاجأ السائحين على الشاطئ تظهر به بعض الإصابات، وفي حالة إعياء شديدة طلبًا للعلاج، وبدأ أطباء معهد علوم البحار بالغردقة بخطة علاجه، وتقديم الأدوية والمضادات الحيوية، ثم إعادته للبحر وفوجئ الطاقم الطبي برفضه السباحة، وعودته للشاطئ مرة أخرى، وتكرر الأمر حوالي 5 مرات، حتى تم نقله إلى دولفيناريا للعلاج والاستجمام وتحديد موعد نقله إلى البحر مرة أخرى.

دولفين الغردقة يعود للبحر مرة أخرى

وكشف دكتور محمود دار مدير معهد علوم البحار بالغردقة والمشرف على الفريق الطبي المعالج الدولفين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حالة الدولفين تحسنت واستجاب للعلاج وبدأ يتغذي ويسبح بشكل طبيعي وسيتم إعادته مرة أخرى للبحر قريبًا.

تفاصيل العثور على دولفين الغردقة

كانت تلقت محميات البحر الأحمر بلاغ بخروج دولفين على الشاطئ ليفاجئ رواد أحد الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة، وهو في حالة إعياء وتم إبلاغ معهد علوم البحار بالغردقة، وتبين أن الدولفين لأنثى طوله حوالى مترين، وبع إصابات متفرقة، وإصابة شديدة بالزعنفة الخلفية ويرجح أنها تكون عضة قرش صغير.

علاج الدولفين

وتم تخصيص فريق طبى من معهد علوم البحار بالغردقة، وحسب دكتور محمود معاطي بمعهد علوم البحار في تصريحات لـ«الوطن» أن إنقاذ الدولفين استغرق 12 ساعة وبدأت خطة العلاج بالأدوية والمضادات الحيوية، وتم إعادته البحر ويرفض الدولفين ويعود للشاطئ مرة أخرى طلبًا للمساعدة ليتم استكمال علاجه.

وقضى الدولفين حوالى 5 أيام في الدولفيناريا وتم ووضع برنامج علاجي واستجاب للعلاج وبدأ يسبح طبيعي ويتغدى طبيعي، وسيتم إعادته مرة أخرى البحر في الساعات القليلة القادمة.