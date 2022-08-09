أبرز 6 أعراض لفيروس «لاني» الجديد.. يصيب وظائف الكبد

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن ما هي أعراض فيروس «لاني» الجديد الذى أثار الذعر والخوف بعد أن انتشر فى الصين وأصيب 35 شخصا في مقاطعتي «شاندونج» و«خنان» الصينيتين، وترصد «الوطن» أبرز تلك الأعراض .

ذكرت وسائل إعلام الصينية، أن فريقا من معهد بكين لعلم الأوبئة الميكروبيولوجية وفريقا من جامعة سنغافورة الوطنية اكتشفوا فيروسا جديدا في مقاطعتي «شاندونج» و«خنان» الصينيتين، يدعى فيروس «لاني»، وأصيب ما لا يقل عن 35 شخصا، وأشارت الاختبارات إلى أن فيروس «لاني» يسبب مرضا قاتلا، قادر على إصابة البشر والحيوانات البرية، وفقًا لما ذكرته بوابة الأخبار الصينية «بينباي».

ما هي أعراض فيروس «لاني» الجديد؟

1- وبحسب موقع «أرمينيا نيوز» الأرمني، فأت الأعراض الأكثر شيوعًا هي السعال والحمى والضعف وآلام العضلات والغثيان والصداع.

2- لم يظهر لدى 26 من المصابين بفيروس «لاني» الجديد، مسببات أمراض أخرى، وكان معظم المصابين من المزارعين، الذين عانوا جميعا من أعراض الحمى، وكان نصفهم يعانون من التعب والسعال وفقدان الشهية ونقص الكريات البيضاء.

فيروس «لاني» يتسبب فى ضعف وظائف الكبد

3- ووفقا لموقع «ديمينسوم ديلي» الصيني، عانا ما لا يقل عن %35 منهم من ضعف وظائف الكبد، و8% عانوا من ضعف وظائف الكلى.

5- لم تظهر علامات على أى أعراض لفيروس «لاني» الجديد على أقارب المصابين، حيث إن ذلك يعطي الأمل في أن الانتقال من شخص لآخر غير ممكن.

6- العامل الجيني و اعراض فيروس «لاني» الجديد، تشابه مع فيروس «نيباه»، الذي ظهر في ولاية كيرالا جنوب الهند، في سبتمبر الماضي، في الحمى والسعال.

وكشفت الاختبارات أن الذبابة احتلت أعلى نسبة إيجابية للإصابة بفيروس «لاني» التي وصلت إلى 27%، وبلغت نسبة الكلاب 5%، في حين جاءت نسبة الماعز 2%.