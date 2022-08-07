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مصدر بـ«القومي للمسرح» ينفي تأجيل حفل الختام بسبب كاظم الساهر

كتب:

أبانوب رجائي
09:12 م | الأحد 07 أغسطس 2022
يوسف إسماعيل مدير المهرجان

يوسف إسماعيل مدير المهرجان

انتشرت عدة أخبار على السوشيال ميديا عن تأجيل حفل ختام الدورة الـ15 من مهرجان القومي للمسرح بسبب حفل كاظم الساهر المقرر إقامته بدار الأوبرا المصرية الثلاثاء المقبل 9 أغسطس.

حقيقة إلغاء حفل الختام

وقال مصدر من داخل المهرجان القومي للمسرح لـ«الوطن»، إنه لا صحة للأخبار المنتشرة وأن ختام المهرجان سيقام في موعده غدا كما هو ولا يوجد أي صحة للتأجيل وقال المصدر: «حفل الختام وتوزيع الجوائز يوم الاثنين 8 أغسطس بإذن الله في المسرح الكبير بالأوبرا، والحضور الساعة 6 ونص، نحيطكم علما أنه لا صحة لما تردد أن الأوبرا مانعة دخول أي حد بكرة وأن مفيش أي فعاليات استعدادا لحفل كاظم الساهر، إحنا مالناش علاقة بحفل كاظم وختام المهرجان يقام في موعده غدا الساعة 7 والحضور 6 ونص بالمسرح الكبير بحضور وزيرة الثقافة».

تكريم الراحلين

ومن المقرر أن يتم توزيع جوائز المهرجان غدا في حفل يحضره عدد كبير من المسرحيين والقائمين على المهرجان، كما يشهد حفل الختام تكريما خاصا للمسرحيين الراحلين من خلال لافتة خاصة ستعرض في حفل الختام وسيتم بها استذكار عدد من الفنانين الراحلين ومن بينهم جلال الشرقاوي ويسري الجندي وعهدي صادق.

وأكد عصام السيد لـ«الوطن»، أنه يحضر في حفل الختام لمفاجأة مثلمها قدم عرض الافتتاح.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من المسرحيين ومن بينهم صبري عبد المنعم، عايدة فهمي، عصام السيد، أحمد إسماعيل، محمد صبحي.

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بقلم أبانوب رجائي