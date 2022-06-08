عروس كفر الدوار: «أنا شارية التراب اللي بيمشي عليه أحمد زوجي»

كشفت أمنية، عروس كفر الدوار، كواليس فيديو عقد القرآن الذي أثار الجدل، إذ ظهرت فيه العروس وهي توصيه بأمها ثلاث مرات، وأثارت الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لهذا الفعل، إذ قالت «أولا وقبل أي حاجة، أنا شارية التراب اللي بيمشي عليه أحمد»، لكنها في الوقت ذاته، أرادت التعبير عن حبها لزوجها في هذا الموقف بشكل معين أمام أهله وأهلها، وتؤكد أن اختيارها صحيح.

بعد انتشار الفيديو بشكل موسع شعرت بالحزن بسبب غضب زوجها

أضافت «أمنية»، خلال حوارها في برنامج «تفاصيل»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن موقفها أشاد به المأذون الذي عقد قرانهما، موضحة في الوقت ذاته، أنه بعد انتشار الفيديو بشكل موسع شعرت بالحزن «زعلت على زعل أحمد»، مؤكدة أن غالبية التعليقات السلبية على الفيديو كانت من الفتيات، كما أنها كانت تشعر بتوتر وخوف على والدها ووالدتها لأنها ابنتهما الوحيدة.

لم تنظر للشيء السلبي في انتشار الفيديو على نطاق واسع

وأشارت عروس كفر الدوار، إلى أنها لم تنظر للشيء السلبي في انتشار الفيديو على نطاق واسع، معربة عن سعادتها لفرح والدتها بها أثناء عقد القرآن، «ماما كانت مبسوطة في فرحي ومكانوش متخيلين حبي ليهم بالشكل ده، وصحباتي كانوا مبسوطين ولم أنظر للشيء السلبي في هذا الأمر»، مؤكدة أن الفيديو لم يحمل أي إساءة لزوجها أحمد، أو لأيًا من أسرته، إذ أنها تُحب أسرته وتقدرها بشكل كبير للغاية.