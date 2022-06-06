عروس كفر الدوار: بحب جوزي.. وهعمله مفاجأة تانية في الفرح (صور وفيديو)

أثار فيديو عروس كفر الدوار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث لقي رواجا واسعا، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، لاسيما أنها وجهت عددا من النصائح لخطيبها قبل عقد قرانهما، قائلة «انت أعظم انتصاراتي، وزوجي وسندي، زي ما هشيل أهلك في عينيا تشيل أهلي في عينك، أمي ثم أمي ثم أمي، ثم طروقه».

عروس كفر الدوار: صديقتي صورت الفيديو

والتقت عدسة «الوطن» مع أمنية طارق عروس كفر الدوار، والتي أشارت إلى أنها لم تتوقع أن يلقى الفيديو كل هذا الرواج، مضيفة أن إحدى صديقاتها قامت بتصوير الفيديو رغبة في توثيق لحظة فرحتها.

عروس كفر الدوار تصبح تريند

وأضافت عروس كفر الدوار، أنها شاركت الفيديو على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إلا أنها فوجئت بتصدرها التريند، الأمر الذي انعكس سلبا على حياتها، حيث أدى ذلك إلى وقوع خلافات بينها وبين زوجها، وذلك لكثرة التعليقات السلبية التي طالته.

وذكرت أمنية طارق، أن أهل زوجها لم يعترضوا على كلامها أثناء عقد القرآن، بل نال إعجابهم، مشيرة إلى أن خطيبها أيضا لم يعترض على ذلك، ولكن انعكست الأمور حينما شاركت الفيديو وانهالت عليهما التعليقات السلبية.

أمنية طارق: لم أسع للشهرة

وأشارت عروس كفر الدوار إلى أنها لم تسع لحصولها على تريند كما تردد، مشيرة إلى أنها تأثرت سلبا حيث هاجمها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا إياها بأنها ذات شخصية قوية تطغى على شخصية خطيبها، الأمر الذي نفته العروس.

وقدمت عروس كفر الدوار اعتذارها إلى زوجها من خلال البث المباشر، قائلة «أنا آسفة يا أحمد، مكنش قصدي كل دا يحصل، أنا بحبك وهتفضل سندي ودعمي».

ومن جانبه، عبر الزوج أحمد بركات عن غضبه بسبب التعليقات السلبية على موقع «فيسبوك»، والتي نالت شيئا من كرامته على حد قوله، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع قائلا «أمنية طفلة متطفلة متعرفش هي عملت إيه، لو تعرف نتيجة اللي عملته كنت حاسبتها»، موجها لها اللوم على مشاركة الفيديو الذي خلق لهما العديد من الانتقادات المزعجة، حيث تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية التي وجه له النقض.

وتابع زوج عروس كفر الدوار، بأنه توعدها حال تكرار هذا الفعل مرة أخرى، قائلا «هي بنتي وأختي وحبيبتي، ومش هتعمل دا تاني، عايزين نعيش حياتنا في سلام بعيد عن دوشة مواقع التواصل علشان الناس مش يتسبب حد في حاله».

فيما نفت عروس كفر الدوار انفصالها عن زوجها، مشيرة إلى أن حفل الزفاف محدد له موعد 4 نوفمبر المقبل، وقالت إنها تنوي إعداد مفاجئة أخرى لزوجها في فرحهما.

كما ذكر والدها أن ابنته لم ترتكب خطأ في الفيديو، وعبرت عن حبها لوالديها ولزوجها وأسرته، مناشدة إياه بمعاملة والدتها معاملة حسنة كونها ابنتها الوحيدة.