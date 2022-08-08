المتهمة بإلقاء طفلها في الشارع بالشرقية: «عندي 7 عيال مش عارفة أصرف عليهم»

اعترفت المتهمة بإلقاء طفلها الرضيع في الشارع بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، أمام جهات التحقيق، أنها فعلت ذلك بهدف التخلص من مسؤوليته، قائلة: «عندي 7 عيال مش عارفين نصرف عليهم، والعيشة صعبة».

وأضافت الأم المتهمة مبررة فعلتها: «وضعته في الشارع يمكن حد من الأهالي ياخده، مفيش حد كان هياخده إلا لو كان قادر يربيه ويصرف عليه»، لافتة إلى أنها لم تخبر زوجها أو أيا من أفراد العائلة بأنها ستتخلص من الطفل بعد ولادته، عن طريق وضعه في الطريق بقرية كفر بدران.

تحليل «دي إن أيه» للطفل ووالده

وقررت النيابة العامة استدعاء زوج المتهمة للاستماع لأقواله، كما قررت إجراء تحليل «دي إن أيه» للطفل ووالده ووالدته، وتحديد ما إذا كان هذا الطفل ابن زوجها أم لا، كما قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بالعثور على طفل في الشارع بمنيا القمح

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة ملقى في شارع عام ناحية الترعة المارة أمام القرية، وتبين مرور ساعات على ولادته.

الأم وراء ارتكاب الواقعة

أجرى ضباط مباحث المركز التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن والدة الطفل، 39 عاما، وراء ارتكاب الواقعة، حيث عثر في يد الطفل على أسورة مدون عليها اسمه كان تم وضعها في يده بالمستشفى بعد ولادته، كما تبين أن المتهمة متزوجة ولديها عدة أبناء، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأم، وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.