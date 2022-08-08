مصرع شاب صدمته سيارة وإصابة عامل بحروق في الشرقية 

لقي شاب مصرعه بعدما صدمته سيارة، أثناء عبوره الطريق الإقليمي، بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي بلاغ بوفاة شاب عمره 25 عاما، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الإقليمي بدائرة المركز، ونُقلت الجثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة عامل بحروق

وعلى جانب آخر، استقبل مستشفى أولاد صقر المركزي عاملا مصابا بحروق، إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا باستقبال المستشفى المركزي عاملا مصابا بحروق من الدرجة الثالثة، وتبين تعرضه للإصابة إثر صعق كهربائي أثناء مباشرة عمله. وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.