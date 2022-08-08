محافظ الشرقية يتفقد ميدان بلبيس ويشدد على سرعة الانتهاء من تطويره

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأعمال النهائية لتطوير وتجميل ميدان المحطة بمدينة بلبيس.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تم الانتهاء من رفع كافة الإشغالات ونقل الأكشاك لأماكن أخرى بديلة، وإنشاء موقف جديد بالجهة المقابلة لنقل الموقف العشوائي القديم، وإنشاء حديقة ومتنزه لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المنطقة لتصبح مكانًا يليق بأبناء المدينة، وذلك تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

متابعة أعمال تطوير وتجميل الميدان

شدد المحافظ على الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بمتابعة الشركة المسند لها أعمال تطوير وتجميل الميدان لسرعة الانتهاء منه وافتتاحه رسمياً ليمثل نقله نوعية وحضارية لأهالي المدينة.

كما أمر المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمواقف لسرعة نقل الموقف العشوائي القديم الكائن بميدان المحطة إلى الموقف الجديد بالجهة المقابلة، والمُقام على مساحة 1000 متر ويضم 3 باكيات ومزود بكافة المرافق ومقاعد انتظار للمواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

الاستمرار في تكثيف حملات النظافة

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالاستمرار في تكثيف حلات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.