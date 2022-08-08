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التحقيق مع سيدة ألقت طفلها بجوار ترعة في الشرقية.. أنجبته سفاحا

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:43 م | الإثنين 08 أغسطس 2022
القبض على امرأه

القبض على امرأه

تباشر نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، التحقيق مع سيدة ألقت طفلها في الشارع بجوار ترعة، للتخلص منه، بسبب إنجابه بطريقة غير شرعية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا من الأهالي بالعثور على طفل حديث الولادة ملقى في الشارع بناحية ترعة.

تحديد هوية الأم

وانتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين من كاميرات المراقبة أن امرأة ألقت الطفل في مكان العثور عليه ولاذت بالفرار.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية المرأة وتبين أنها مقيمة بقرية بدائرة المركز، وألقت الطفل بالشارع للتخلص منه لإنجابه بطريقة غير شرعية، وضُبطت الأم وأحيلت إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

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