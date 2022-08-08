تربوي عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: تنمية شاملة وتستهدف سوق العمل

الوظائف الجديدة والتطور الذي شهده سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، يتطلب إنشاء عدد من الجامعات والكلية التكنولوجية الجديدة والمتخصصة في مختلف المجالات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل.

ومن بين الكليات الجديدة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي بدأت الدراسة بها العام الماضي 2020-2021، وتمنح درجتي الماجيستير والدكتوراه.

تربوي: الأولوية الآن إلى التعليم التكنولوجي وقال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن الهدف من الكليات الجديدة استهداف تنمية شاملة في مختلف المحافظات، وتغيير ثقافة أولياء الأمور بشأن مصطلح «كليات القمة».

الأولوية الآن إلى التعليم التكنولوجي بالكليات والجامعات الجديدة، بحسب ما أوضحه «شحاتة» في حديثه مع «الوطن»، وذلك بهدف تشكيل كليات قمة جديدة تستهدف التنمية داخل مختلف المحافظات على جميع المجالات «الصناعية، الزراعية، الاقتصادية»، بجانب فتح الطريق لخريجيها للدخول إلى سوق العمل.

أماكن كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جرى إنشاء 3 كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة في أماكن مختلفة، أولها في جامعة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وتضم برامج الميكاترونكس والأوتوترونكس، بجانب برامج تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.

والثانية هى الكلية الكورية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف، وتضم برامج الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات، بينما الثالثة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في قويسنا بجامعة الدلتا التكنولوجية، تشمل برامج الميكاترونكس والأوتوترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

شروط القبول في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وتقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، طلاب الثانوية العامة والتعليم الفني من نظام الثلاث سنوات، بشرط أداء امتحان القبول بالجامعة، وتخطيه بنسبة تفوق 60%، ويكون عبارة عن اختبار في اللغة الإنجليزية ومعلومات في الرياضيات والحاسب الآلي واستخداماته.

مدة الدراسة في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ويدرس الطلاب داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لمدة 4 سنوات، ويمكن للطالب بعد مرور عامين الحصول على دبلوم فني فوق المتوسط، ويكون جاهزا لسوق العمل، أو يستكمل العامين المتبقيين للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا.