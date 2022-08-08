استقرار أمواج شواطئ الإسكندرية اليوم.. و«المصايف» تدعو المواطنين للاستمتاع بالبحر

تتمتع شواطئ الإسكندرية بحالة من الاستقرار الجو والأمواج، حيث دعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المصطافين المتواجدين بعروس البحر الأبيض المتوسط لقضاء يوم مثالي على الشواطئ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة عما كان الوضع عليه أمس، لذا يصبح الهروب إلى الشواطئ هو ملاذ المواطنين في الوقت الراهن.

طقس الإسكندرية اليوم.. جو صيفي مميز

وأضافت مصايف الإسكندرية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن درجة الحرارة في الإسكندرية قد بلغت 32 درجة مئوية، فيما رفعت الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي بينما رفعت الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي التي يتبعها تحذيرات من ارتفاع طفيف في حركة الأمواج.

فيما شددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مجدداً، أن شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة محذرة من النزول فيه حرصا على سلامة المصطافين.

تصفيات بطولة الأمم الأفريقية لكرة الشاطئ

وكانت الإدارة المركزية أعلنت أمس الأحد استقرار الأمواج على كافة شواطئ القطاع الشرقي والغربي داعية الجمهور لتشجيع المنتخب المصري في بطوله مع منتخب غانا، ضمن تصفيات الأمم الأفريقية لكرة الشاطئ، والتي أقيمت على شاطئ إسحاق حلمي، حيث بلغت درجة الحرارة أمس 27 درجة مئوية.

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحذر من دفع الإكراميات

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطفين في بيانات سابقة من دفع الإكراميات، والخروج من الشواطئ بملابس البحر حرصا على الآداب العامة، مؤكدة أن غرف تغيير الملابس ودورات المياه مجانا.

وأوضحت أن المفتشين التابعين للمرة موجودين على كافة الشواطئ بإستمرار، مؤكدة أن أرقام الشكاوى موجودة على بوابات الشواطئ.