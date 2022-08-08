فودة يعلن تعاقد شركتين لإدارة منظومة المخلفات الصلبة في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ مدينة شرم الشيخ على أعتاب استضافة قمة المناخ رقم 27، ويجرى إدارة ملف المخلفات الصلبة طبقا لمنظومة المدينة الخضراء، مشيرا إلى أنّ الاجتماع حضره اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة ملف المخلفات الصلبة.

وأضاف أن المحافظة تسعى من أجل أن تُظهر مدينة شرم الشيخ في أبهى صورها لاستضافة هذا المؤتمر الهام، مشيراً إلى أن الدعم سيقدم إلى تحالف شركتي بيئة وجربن بلانيت ووضع كل الإمكانات بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة المخلفات في مدينة شرم الشيخ.

التحالف الوطني لشركتي «بيئة» و«جرين بلانيت»

قال محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إنّه عقد اجتماعا بقاعة مركز العمليات وإدارة الأزمات في شرم الشيخ، مع التحالف الوطني لشركتي «بيئة» المتخصصة في مجال الخدمات البيئية و«جرين بلانيت» للإدارة للحلول البيئية المستدامة للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في شرم الشيخ، في إطار الاستعداد لاستضافة شرم الشيخ لقمة تغير المناخ نوفمبر 2022 وتحويل مدينة شرم الشيخ خضراء مستدامة.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام الشركة بكل البنود والاشتراطات الموجودة بالتعاقد بطرق الجمع والنقل للمخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق وتنظيف شوارع وشواطئ وحدائق وجمع المخلفات الزراعية من الحدائق والفنادق، وضرورة مراعاة الشركة تشغيل البدو ودمجهم داخل هذه المنظومة.

حضر الاجتماع اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود السولية، ومديرو الإدارات المعنية بالمحافظة.

كشف المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة التنمية المحلية، وممثلو وزارة البيئة، وممثلو شركة بلانت، وشركة بيئة عن بدء إجراءات التعاقد من أجل أن تبدأ شركات التحالف عملها في مدينة شرم الشيخ.

وتابع بأن الشركتين ستبدآن في تقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق، بالإضافة إلي الشواطئ والسفاري والحدائق والتوعية البيئية بشرم الشيخ، بمشاركة البدو العاملين في هذا المجال.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حضر اجتماع لحضور وزيرة البيئة لتنفيذ التفاصيل الكاملة والنهائية للعرض المالي والفني المقدم من التحالف الوطني الذي يضم شركتي بيئة وجرين بلانت، تمهيدًا للتعاقد للعمل في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.