حياة كريمة: مبادراتنا متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية وتأهيل المواطنين

قال محمود عمران، منسق مركزي بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تعد من أهم المشروعات القومية التي أنشأتها مصر في العصر الحديث؛ لأنّها تستهدف عددا كبيرا من المصريين المستحقين للدعم، مضيفًا أنّ المبادرة تعمل على تخفيف المعاناة عن ما يقرب من 70 مليون مواطن، وتمنحهم جودة حياة تليق بالمواطن المصري.

حياة كريمة تستهدف القرى الأكثر فقرًا

وأوضح «عمران»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «dmc»، أنّ مبادرة حياة كريمة تنقسم إلى مراحل عدة، وتستهدف القرى الأكثر فقرًا، وهي التي تزيد بها نسبة الفقر عن 70% من خلال رفع كفاءة البنية التحتية والفوقية وتطوير خدمات الغاز الطبيعي والمياه والكهرباء والصرف الصحي وإنشاءات المدارس والواحدات الصحية المصممة على أعلى مستوى؛ لتناسب منظومة التأمين الصحي الشاملة خلال السنوات القادمة بجميع المحافظات.

مكاتب للتموين ومراكز تكنولوجية وشهر عقاري

وأشار محمود عمران، إلى أنّ التغير الذي حدث على أرض الواقع في القرى المصرية تم بشكل جذري عما كان متبعا قبل ذلك، إذ أنشأت المبادرة في القرى مكاتب للتموين ومراكز تكنولوجية وشهر عقاري وسجل مدني، موضحا أن تواجد منافذ الخدمات يوفر على المواطن المصري الكثير ويعفيه من عناء السفر إلى المركز أو الانتقال لمحافظة أخرى.

وأكد منسق مؤسسة حياة كريمة، أنّ المؤسسة تطلق عدة مبادرات مجتمعية بالتوازي مع المشروعات ومنها مبادرة وصل الخير والتي تم خلالها توزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا بناء على توجيهات القيادة السياسية، وكذلك توزيع ما يقرب من 60 ألف صندوق مواد غذائية على الأسر المستحقة في عيد الأضحى الماضي، لافتا إلى أن هناك مبادرات إضافية ومنها فرصة كريمة التي تدعم وتساند الأمهات الغارمات وتدرس حالتهن وتسهم في سداد ديونهن من أجل خروجهن من السجن.