مزاد لبيع سيارات مرسيدس وبيجو وتويتا 22 أغسطس.. وطريقة الاشتراك

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تنظيم مزاد علني لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات وجهات حكومية، يوم الإثنين، الموافق 22 أغسطس الحالي، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة، وتنوعت السايرات المتاحة في المزاد ما بين الملاكي وبيك أب وميكروباص وأتوبيس ونقل.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض تفاصيل مزاد السيارات المتاحة يوم 22 أغسطس للراغبين في الاشتراك بالمزاد، وذلك على النحو التالي:

مزاد سيارات 22 أغسطس

يشمل مزاد السيارات بيع أنواع ملاكي وبيك أب وميكروباص وأتوبيس ونقل ماركات «مرسيدس - بيجو - تويوتا - جيلي – جيب شيروكي – دايو – رينو – داتسون – فولكس – ميتسوبيشي – فيات – هوندا – هيونداي – BMW – نيسان – كيا – فولكس – سوزوكي – فولفو – شيفروليه – اسكودا – لادا – أوبل »، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبوابة التعاقدات العامة، علمًا بأن جميع السيارات ماركات وموديلات مختلفة بعضها.

ضوابط الاشتراك في مزاد السيارات 22 أغسطس

ويجب شراء كراسة الشروط لدخول المزاد من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، ويتم دفع 10 آلاف جنيه تأمين دخول المزاد، على أن يتم دفع 30% في رسوم المزاد ويتم دفع باقي الثمن خلال 15 يومًا، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة هي أساس البيع.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية ضرورة أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحاضرين في المزاد، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.