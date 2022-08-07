تنسيق المنصورة لأصحاب 60% فأقل في الثانوية العامة: كليتان الأقرب لمجموعك

قدم مكتب التنسيق ومكتب التحويلات بجامعة المنصورة، نصيحة لكل طلاب الثانوية العامة 2022 الحاصلين على 60% فأقل في الثانوية العامة، سواء ناجح دور أول أو دور ثان في مادة أو مادتين، وأكد أنه ما زالت فرصة أداء اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية «بنين- بنات» وكلية التربية النوعية «فنية – موسيقية- المسرح التربوي» حتى يوم الخميس القادم 11/ 8 / 2022 .

لن يتم إعادة فتح باب تسجيل حجز اختبارات القدرات

وأكد مكتب التنسيق ومكتب التحويلات بجامعة المنصورة، في بيان له، ‏أنه لن يتم إعادة فتح باب تسجيل حجز اختبارات القدرات لطلاب الدور الثاني بعد نجاحهم.

وناشد طلاب الثانوية العامة: «لا تجعل موقفك من النتيجة يضيع عليك هذه الفرصة المحددة بوقت معين»؛ لأن هذه الكليات أقرب لمجموعك بدلا من التقدم للمعاهد التي ربما لا تتناسب مع ظروفك المادية .

الالتحاق بالدبلوم التخصصي بالمعهد الفني للتمريض وقبول الطلاب المفصولين

ومن جهة اخري استقبل مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور محمد عطية البيومي- نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، ملفات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالدبلوم التخصصي بالمعهد الفني للتمريض وقبول الطلاب المفصولين لاستنفاد مرات الرسوب بكليات التجارة والآداب والحقوق وقبول ملفات الطلاب الذين لم يتقدموا العام الماضي لمكتب التنسيق وكذلك الطلاب الحاصلين على مؤهلات عليا للالتحاق ببعض كليات الجامعة للعام الجامعي 2022/2022 .

ووجه البيومي، العاملين بالمكتب ولجان المراجعة واستلام الملفات بضرورة تحري الدقة ومراعاة مصلحة الطلاب وحسن معاملتهم ،وشدد على دراسة حالات الطلاب وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ومجالس الكليات.