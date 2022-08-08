رامي جمال يطرح أغنية «شوفت الحقيقة» من ألبوم يستاهل بوستين..فيديو

طرح الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، أغنيتة الجديدة «شوفت الحقيقة»، أحدث أغنيات ألبومه يستاهل بوستين، على قناته بـ«يوتيوب».

ونشر رامي جمال بعض من كلمات الأغنية: «أيوة قولت وكنت بقصد وقتها.. إن صعب أعيش حياة غير جنب منكو، النهاردة عاتبت نفسي ولومتها.. واكتشفت أن الحياة في البعد عنك»

واضاف جمال قائلا: «اسمع اغنية رامي جمال الجديدة شوفت الحقيقة، دلوقتي علي قناتنا على يوتيوب، إنتاج نجوم ريكوردز، كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تصوير شادي قاسم ستايلست ناريمان».

أغنيات رامي جمال

وطرح رامي جمال أمس، أغنية كلميني شوية عني، التي روج لها عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنشر مقطع فيديو الأغنية، وعلق عليه بكلمات من الأغنية، قائلا: «كلميني شوية.. عني إوصفيلي شايفة إيه.. ياللي لو جوايا سر بتعرفيه.. مانتي أقرب مني ليا.. دمي دانتي بتجري فيه.. قبل حتى ما تاخدي قلبي وتخطفيه».

الأغنية من إنتاج نجوم ريكوردز، كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، تصوير شادي قاسم ستايلست ناريمان.