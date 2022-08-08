حياة كريمة: ارتفاع نسبة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بأسوان لـ90%

قالت إيمان دهب، منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان، إن مركز نصر النوبة، شهدت طفرة في تنفيذ مشروعات المبادرة، إذ انتهى فريق العمل، من تنفيذ مكاتب البريد بشكل كامل بنسبة 100%، بالإضافة للوحدات الصحية والمجمعات الزراعية، التي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى ما يقرب من 80%.

9 قرى رئيسية ويتبعها 44 تابع في نصر النوبة

أوضحت «دهب»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن مركز نصر النوبة تتضمن 9 قرى رئيسية ويتبعها 44 تابع ودخلهتم جميعا مشروعات حياة كريمة من مجمعات خدمية وصحية ووحدات إسعاف ومراكز شباب وسكن كريم وكهرباء وصرف صحي وإحلال وتجديد للمشروعات المتهالكة، بالإضافة لإنشاءات الكباري والطرق والوحدات الصناعية ومكاتب للتضامن الاجتماعي والأسواق والمدارس.

دراسة ميدانية بين أهالى القرى لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات

وأشارت إيمان دهب إلى أن لجان مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع المجالس المحلية أجروا دراسة ميدانية بين أهالى القرى لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات بحضور مسؤولي القرى، لافتة إلى أن المبادرة تستهدف القرى الأكثر احتياجا في مصر بشكل عام وتوصيل كافة الخدمات والمشروعات التي توفر حياة كريمة للمواطن دون أن يضطر إلى الانتقال للمراكز الخدمية في المراكز المجاورة أو المحافظة بشكل عام.

القوافل الخدمية تستكمل عملها لحسن الانتهاء من المشروعات

وأكدت منسق مبادرة حياة كريمة في محافظة أسوان، أنه بالرغم من البدء في المشروعات الخدمية إلا أن القوافل الخدمية تستكمل عملها لحسن الانتهاء من المشروعات، مشيرة إلى أن القوافل الطبية تتنطلق مرتين أسبوعيا في قرى نصر النوبة بالإضافة لتقديم مساعدات غذائية للمواطنين وإعادة بناء المنازل المتضررة من الكوارث الطبيعية والصناعية.

استجابة الأهالي في التعاون مع المبادرة والانضمام لفريق المتطوعين

وأضافت إيمان دهب، أن المبادرة لديها عدد كبير من كافة قرى مركز نصر النوبة، وأصبح التواصل بين المبادرة والمواطن سهلا ويسيرا، سواء من خلال المتطوعين أو المقرات المنتشرة في المحافظة، لافتة إلى أن الأسر التي تحتاج لمساعدات تتقدم لحياة كريمة وتحصل على الدعم اللازم، مشيدة باستجابة الأهالي في التعاون مع المبادرة والانضمام لفريق المتطوعين بأعمار مختلفة بين طلاب الجامعات والأطفال وكبار السن، والمشاركة في حملات التوعية التي تنظمها مبادرة حياة كريمة بالقرى للتوعية بأهمية المشروعات التي تقدمها المبادرة في القرية.

زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان

وشددت منسقة حياة كريمة في أسوان، على أن جميع قرى ومراكز المحافظة دخلت ضمن مشروعات حياة كريمة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن محافظة أسوان بالكامل دخلت المرحلة الأولى من المبادرة، بعدما وصلت المشروعات في المحافظة إلى نسبة 90% من الانتهاء منها.