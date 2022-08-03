ضبط سيدة وعشيقها قتلا زوجها بمساعدة ثالث في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة دمياط غموض العثور على جثة شاب في القناة الملاحية الرابطة بين ميناء دمياط ونهر النيل، أمام مدينة رأس البر، وتبين قيام ربة منزل بالتخلص من زوجها، بمساعدة عشيقها، الذي استعان بشخص ثالث في تنفيذ الجريمة.

وألقت أجهزة الأمن بدمياط القبض على المتهمين بقتل الزوج وإلقاء جثته في مصرف مائي، بناءً على خطة أعدتها زوجته للخلاص منه، وساعدها عشيقها في تنفيذ خطتها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل واقعة قيام زوجة وعشيقها بقتل الزوج

بدأت الواقعة عندما تلقى مركز شرطة دمياط بلاغاً بالعثور على جثة لشخص مجهول في أحد المجارى المائية بدائرة المركز، وعقب انتشالها تبين وجود جرح بالرأس من الخلف وكدمات بالوجه.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه نجار، مقيم بدائرة قسم شرطة ثاني دمياط، كما توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ، بالاتفاق مع زوجة المجني عليه.

وفي سبيبل تنفيذ مخططهما، قام المذكور بالاتفاق مع بائع خضراوات، مقيم بمحافظة الشرقية، على استدراج المجني عليه إلى غرفة مُلحقة بمزرعة خاصة بوالده بمركز كفر البطيخ، بدعوى تناول الطعام، وأثناء ذلك قام بالتعدي على المجني عليه بعصا خشبية على رأسه من الخلف، حتى فقد توازنه، وقام بالإجهاز عليه بمساعدة بائع الخضروات حتى فارق الحياة، ثم وضع الجثة داخل جوال بلاستيكي، وحمله على الدراجة النارية ملكه، وقاما بإلقائه بمكان العثور عليه، كما تخلصا من أدوات الجريمة بذات المجرى المائي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وزوجة المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.