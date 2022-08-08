أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

يبدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل الرغبات الخاصة بهم للمرحلة الأولى اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس حتى الاثنين 15 أغسطس، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ وضعت وزارة التعليم العالي عددا من القواعد الواجب مراعتها في التنسيق الإلكتروني أبرزها التأني عند كتابة الرغبات، وضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم إطلاع أي شخص عليه.

ونصحت وزارة التعليم العالي الطلاب، من خلال منشور لها عبر الصفحة الرسمية للوزارة بضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق، ووزارة التعليم العالي، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني على النحو التالي:

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، التي يتم فتحا اعتباراً من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا يوميًا، خلال أيام المرحلة.

ونصحت الوزارة الطلاب بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة المصرية، وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى

على أن يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني والضغط على خانة تسجيل الرغبات ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب، وبعدها تظهر كليات المرحلة الأولى يتم الطالب اختيار الرغبات بالترتيب، وبعدها تظهر قائمة الرغبات التي تم تسجليها فيتم مراجعتها ثم الضغط على تسجيل.