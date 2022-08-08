خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق.. المرحلة الأولى تبدأ الخميس

يستعد طلاب شهادة الثانوية العامة 2022 يوم الخميس المقبل لبدء تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي، بعد إعلان الحد الأدنى من الدرجات لقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية بـ365 فأكثر، ما يعادل نسبة 89.02%، و341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.017% لشعبة علمي رياضة، و264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% للشعبة الأدبية.

وكشفت وزارة التعليم العالي، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، عن الرابط الإليكتروني الخاص بتنسيق الجامعات والمعاهد التابعة لها، والذي سيتم تفعيله يوم الخميس المقبل الموافق 11 أغسطس ويستمر لمدة 5 أيام، وفي إطار الخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لجميع قرائها ومتابعيها، نعرض خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى عبر موقع التنسيق

خصصت وزارة التعليم العالي، موقعا لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال رابط إليكتروني.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

ويمكن تسجيل رغبات الطلاب عبر موقع التنسيق من خلال والتي أعلنت وزارة التعليم العالي أنها لا تختلف عن خطوات العام الماضي، وهي كالآتي:

- الدخول على موقع التنسيق من هنــا.

- الضغط على أيقونة خدمات تنسيق المرحلة الأولى «ستكون متاحة للطلاب بداية من الخميس المقبل».

- يقوم الطالب بالضغط على «اضغط هنا لتسجيل رغبتك».

- يختار الطالب «مدارس الثانوية العامة».

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال الرقم السري والموجود على استمارة النجاح التي تسلمها من المدرسة.

- يقوم بإعادة إدخال الرقم الموجود أمامه على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- تظهر أمام الطالب كليات المرحلة الأولى، ليقوم الطالب باختيار الرغبات وفق اختياره.

- بعد الانتهاء يتم الضغط على التالي، ليتم عرض قائمة الرغبات التي تم تسجيلها، ويجب مراجعتها والتأكد من صحتها ودقتها.

- بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل حتى يتم تسجيل الرغبات الخاصة به على موقع التنسيق.