«حياة كريمة»: نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى للمبادرة تخطت الـ90%

قال محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، إنه لن توجد قرية محرومة في مصر بعد الانتهاء من مبادرة حياة كريمة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن إنشاء مجمع الخدمات الزراعية وفر الكثير على الأفراد، بالإضافة للأموال المهدرة، وذلك مع وجود مكاتب تموين وقوى عاملة وخدمات موسعة.

المشروع القومي لتطوير القرى يخدم 60 مليون مواطن

وأضاف «طاهر» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن نسب الإنجاز تخطت الـ90% في المرحلة الأولى لحياة كريمة، ويتم التركيز على بناء المدارس والوحدات الصحية في ظل تطبيق اللامركزية، لافتا إلى أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري يخدم 60 مليون مواطن بإجمالي 900 مليار جنيه على الرغم من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن حرب روسيا وأوكرانيا.

توجيهات الرئيس في حياة كريمة

وأوضح رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تكون نهاية العام الجاري وسط تنفيذ المشروع بكد وسعي مستمر، لافتا إلى أن هذا المشروع اجتمعت عليه كل الفئات، متابعا: «مياه الشرب والكهرباء والخدمات الرقمية والإلكترونية أصبحت متاحة في القرى، ومشروع حياة كريمة كان على أجندة الرئيس من أجل المواطن، والرئيس قال اللي هيقابلنا على الأرض هنخلصه، ووجّه بتوطين الصناعة المصرية، والمشروعات بتوفر فرص عمل بشكل غير مباشرة، وده مشروع القرن من كل الجوانب».