دينا الوديدي تبدع في حفلها على المسرح الروماني بـ«فلكلور سكندري»

أبدعت الفنانة دينا الوديدي، بأغاني من الفلكلور السكندري وبالتحديد للفنانة بدرية السيد، حيث تفاعل الجمهور معها ابتهاجا خلال ليلة غنائية صيفية ضمن المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية والذي واصل ليلته الرابعة مساء اليوم، ضمن عدد 6 حفلات تقام لهذه الدورة التي عادت بعد غياب عامين بسبب جائحة كورونا.

دينا الوديدي: أعشق الإسكندرية وحاصلة على جنسيتها

وأكدت دينا الوديدي، على عشقها للإسكندرية لدرجة أن البعض ظن أنها سكندرية: «أنا حاصلة على الجنسية السكندرية بسبب حبي لإسكندرية ولأن أغلب الفرقة إسكندرانية»، وهو ما دفعها لتقديم أغنية من الفلكلور السكندري للفنانة بدرية السيد كما أوضحت أثناء الحفل.

أغاني دينا الوديدي في حفل الإسكندرية

وغنت دينا الوديدي خلال حفل المهرجان الصيفي، عدة أغنيات منها «تدور وترجع، سكون، ياللي معدي، دواير، السيرة الهلالية، كتر الوجع»، وغيرها، والتي تميزت بتقديمها على مدار الأعوام الماضية، وسط اعجاب وتفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ جوانب المسرح الروماني في حفل كامل العدد.

تجارب دينا الوديدي

وتميزت دينا الوديدي بطابع خاص في أدائها، وجاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة «الورشة»، وبعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، والتي أكدت أنها حرصت على تقديم لونا خاصا بها.

كما قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين، منهم الموسيقار فتحي سلامة، وفرقة مسار إجباري والفنان هاني عادل وغيرهم.

يذكر أن المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية يتبقى له حفلتان غدا لأبناء الفنان طارق طرقان، ويختتم بعد غد بحفل فريق مسار اجباري.