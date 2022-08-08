المسرح الروماني يستعيد بريقه في المهرجان الصيفي.. ملتقى الفن والتراث

عادت الحفلات الموسيقية الصيفية لبيتها في الإسكندرية، عبر أبواب المسرح الروماني الذي اشتهر لأكثر من ربع قرن من الزمان، قبل ظهور الحفلات الغنائية الصيفية في الساحل الشمالي، في الآونة الأخيرة، ليعود ذلك المكان التاريخي لاحتضان الفن مجددا بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي قوبل بإقبال كثيف من أبناء الإسكندرية في حفلات كاملة العدد خلال الأيام المنصرمة.

ملتقى الفن بالتراث في المسرح الروماني بالإسكندرية

فداخل المدرج الروماني «المسرح الروماني» الأثر الوحيد من المباني الدائرية في مصر، التقى الفن مع التاريخ لمدة 6 أيام هي فترة المهرجان الصيفي، حيث التواجد في مكان تاريخي يعود تشييده إلى القرن الرابع الميلادي أي منذ 1700 عام، فيما تتواجد الإضاءة والأصوات الغنائية المميزة لتطرب المتواجدين وتشعرهم بأجواء مميزة.

عبد الدايم: زيادة أيام المهرجان العام المقبل

الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أكدت أن إقبال المواطنين على المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني هذا العام كان رائعاً نظراً لاشتياقهم إليه بعد توقف عامين، لافتة إلى أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد طالبها بزيادة أيام المهرجان الذي بلغ 6 أيام هذا العام، وهو ما أكدت على فعله في العام المقبل حيث ستصبح أيام المهرجان 10 أيام في صيف 2023.

واضافت عبد الدايم في تصريح خاص ل«الوطن»، على هامش تواجدها في الإسكندرية لافتتاح مهرجان المسرح الرومانى وإطلاق مبادرة صيف بلدنا، أن مهرجان المسرح الرومانى هذا العام يشهد للمرة الأولى شراكة مع وزارة السياحة والآثار وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لافتة إلى أن ذلك يساهم في الترويج للأماكن الأثرية عبر الحفلات الثقافية من خلال تكاتف جهود الدولة معا.

اجواء المهرجان الصيفي بالمسرح الروماني بالإسكندرية

الأجواء السعيدة بدأت في الإسكندرية مع انطلاق المهرجان خلال الأيام الماضية، والذي يستمر حتى يوم 10 اغسطس الجاري، الأمر الذي أثنى عليه الجمهور بسبب اختيار المكان المميز وتباين في نوعية الفن المقدم ليتناسب مع كافة الأذواق ناهيكا عن قيمة التذاكر رخيصة الثمن بالمقارنة مع الحفلات الخاصة إذ كان في الإسكندرية أو في الساحل الشمالي.

إعجاب المواطنين بمهرجان المسرح الروماني

مريم عثمان، 26 سنة، خريجة كلية الآداب قسم آثار وأحد جمهور مهرجان المسرح الرومانى، أكدت ل«الوطن»، أنها اعتادت حضور فعاليات المهرجان منذ سنوات، لافتة إلى أن المكان جاذب بطبعه الأثري بالإضافة إلى تناسبه مع فترة الصيف كونه مكان مفتوح، لذا فكان من أسعد الاخبار لها هو عودته هذا العام.

على ذات المنوال يشيد حسام ماهر، 28 سنة، أحد الجماهير، بذلك المهرجان الذي رآه مميز من حيث التوقيت الصيفي وابتعاده عن موجة حفلات الساحل الشمالي باسعارها المبالغ فيها وقواعدها الغريبة، قائلاً: «الناس هنا جاية تنبسط بأقل أسعار ممكنة يكفي أن كان فيه حفلة تذكرتها 75 جنيها، بالمقارنة مع أسعار التذاكر في الساحل مع اختلاف اسماء النجوم طبعا، لكن دا دليل أنه مهرجان مميز والناس مبسوطة فيه»، مشدداً على أن الإسكندرية كانت ولا تزال بوابة الفن والثقافة وجمهورها ذواق ومتعطش له وهو ما تبين من أعداد الحضور.