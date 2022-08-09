تظلمات الثانوية العامة 2022… طرق سداد الرسوم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طرق سداد رسوم التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2022، للطلاب المتضررين من نتائج الدور الأول في امتحانات إتمام شهادة الثانوية العام للعام الدراسي 2022/2023، والتي بدأت أمس الأثنين وتستمر حتى يوم 28 أغسطس الجاري والباب مفتوح لكل طلاب الثانوية وأولياء الأمور للتقديم للتظلم بشأن أى مواد يرغب في إعادة الاطلاع عليها.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تقديم تظلمات الثانوية 2022، على الموقع الرسمي للوزارة (بوابة الثانوية العامة) علي هذا الرابط https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ، ويستطيع الطلاب التقديم في مادة أو أكثر بعد دفع 300 جنيه لكل مادة يتظلم الطالب فيها.

وأوضحت منافذ دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، يقوم ولي الأمر أو الطالب بدفع رسوم عبر منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك حاليا وهى «البريد المصري - فوري - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:-

تحديد المواد التي يريد التظلم بها إذا كانت مادة أو أكثر.

- دفع رسوم التقديم لتظلمات الثانوية العامة 300 جنيه عن كل مادة.

- دفع رسوم التظلم في منافذ الدفع البنكي المخصصة.

- التقدم بطلب تظلمات الثانوية العامة الدور الأول لعام 2022 على موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة.

- التسجيل عبر رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 وتحديد المديرية التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة ورقم الجلوس.

- متابعة الموقع بشكل شبه يومي لمعرفة موعد الاطلاع الخاص به.

- الاطلاع على الأوراق الخاصة بالطالب.

- إعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.