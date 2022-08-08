لينك تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم.. قدامك 10 أيام

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر محركات «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أتاحت وزارة التربية التعليم تقديم تظلمات الثانوية من اليوم وتستمر لمدة 10 أيام، إذ يمكن للطلاب التظلم على درجات مادة أو أكثر.

وفي هذا السياق، يقدم موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال أخبار التعليم، لينك تظلمات الثانوية العامة 2022 وخطوات التقديم في السطور المقبلة.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تقديم طلبات تظلمات للثانوية العامة عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم «خدمات إلكترونية – بوابة الثانوية العامة» أو يمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

رسوم تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

ووفق المعلن، فإن قيمة تظلم درجات مادة أو أكثر مقابل رسوم تقدر بنحو 300 جنيه، يتمّ دفعها لصالح «صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا» من خلال منافذ التحصيل المعتمدة، «البريد المصري، وفوري، وقتي، إيجي باي، وسداد، وضامن، وأمان، ومصاري، وبيي، وممكن، وطلقة، وموجة، وخالص موبايل، وأموال».

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

ومن خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن تقديم تظلمات الثانوية أونلاين، من خلال التالي:

- الدخول على موقع تظلمات الثانوية العامة 2022 من هنـا.

- يطلب تسجيل مديرية الطالب «محافظته» ورقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على «تسجيل الدخول».

- كتابة بيانات الرقم القومي للطالب سواء محافظة الميلاد وتاريخ الميلاد، والنوع والضغط على «تدقيق الرقم القومي».

- سيطلب تحديد عدد المادة أو المواد التي يرغب الطالب في التظلم عليها، سيظهر رقم لسداد قيمة الرسوم.

- يسدد الطالب قيمة الرسوم من خلال المنافذ التي خصصتها وزارة التربية والتعليم.

- بعد تسديد الرسوم يتم تحديد المادة أو المواد التي يرغب الطالب بالتظلم عليها.

- يجب على الطالب متابعة الموقع لمعرفة موعد وتاريخ التوجه للاطلاع على التظلم، ويٌسمح للطالب باصطحاب ولي الأمر فقط، وحال التخلف عن الموعد يسقط حق الطالب في التظلم أو تقديم طلب آخر.

- بعد معرفة الموعد يتوجه الطالب للمقر، ويقدم صورة ضوئية واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

- يطلع على صورة البابل شيت، ونموذج الإجابة ويبدأ في المقارنة، ويحق له كتابة ملاحظات والتوقيع على النتيجة.

- بعدها ينتظر الطالب نتيجة التظلم سواء القبول أو الرفض.

- حال قبول تظلم الطالب وإضافة درجات إلى المادة يحق له استرداد قيمة الرسوم التي دفعها للتظلم.