روسيا: استئناف مفاوضات فيينا مشروط بتعديل النص النهائي للاتفاق النووي

قال رئيس الوفد الروسي، إنّ استئناف مفاوضات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني ممكن بوجود اقتراح لتعديل النص النهائي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

استمرار محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي

وغادر الوفد الأوروبي والإيراني فيينا، وقال الفريق الإيراني إنه سيبقى على اتصال مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جهته، قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء إيرنا، إن إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمحادثات، قدم بعض الأفكار بشأن القضايا المتبقية إلى الأطراف.

مراجعة شاملة للبنود

وتابع: «لقد نقلنا ردنا الأولي وتحفظاتنا بعدما تلقيناها، لكن هذه البنود تتطلب مراجعة شاملة وننقل آراءنا الإضافية إلى المنسق وآخرين»، وقال المسؤول أيضا إنه تم إحراز تقدم في بعض الموضوعات.

وأكد أن إعمال هذه الحقوق وتقديم الفوائد وضمان التنفيذ المستدام لالتزامات الطرف الآخر ومنع تكرار السلوك الأمريكي غير القانوني، هي المخاوف الجدية لفريق التفاوض على حد قوله.