بكين: نجحنا في ترهيب «قوات الاستقلال» وردع التدخل الأمريكي

واصلت الطائرات المقاتلة والسفن الحربية الصينية، اليوم، محاكاة هجوم على جزيرة تايوان، حيث أعلنت بكين أنها حققت هدفها المتمثل في ترهيب قوات الاستقلال، وردع التدخل الأمريكي، وذلك قبل انتهاء أكبر مناورات عسكرية على الإطلاق بالقرب من جزيرة تايوان، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.

ونقل تقريرالصحيفة عن بيان لوزارة الدفاع التايوانية: «صباح اليوم، واصلنا رصد عدد كبير من الطائرات العسكرية الصينية والسفن البحرية والطائرات بدون طيار التي تعمل في منطقة مضيق تايوان، وتجري الصين تدريبات بحرية وجوية المشتركة، ومحاكاة هجوم على تايوان وضربات ضد السفن البحرية».

الصين: التدريبات جاءت عقابا على زيارة نانسي بيلوسي

ووصفت بكين هذه التدريبات بأنها عقاب للولايات المتحدة وتايوان على زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى العاصمة التايوانية تايبيه.

وأدت التدريبات إلى تصاعد التوترات بشكل كبير في مضيق تايوان وبين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت المناورات 4 أيام، ووصفت بأنها لم يسبق لها مثيل من الحجم والقرب من تايوان، حيث أدى الجيش الصيني لأول مرة تدريبات لمحاكاة غزو تايوان بحريا وجويا.

السفن الصينية تدخل منطقة عازلة مع تايوان

واستمرت تدريبات الجيش الصيني كما كان مخطط لها، باستثناء تحذير واحد، صدر عن قيادة المسرح الشرقي بالجيش الصيني، ومن المقرر، أن ينتهي التحذير الملاحي، غدا، بالنسبة إلى المنطقة التي تم إغلاقها أمام المناورات في المجال الجوي والمياه شرق تايوان.

وفي المقابل، قال مسؤولو دفاع من تايوان، إن البحرية التايوانية تقوم بدوريات في الخط الوسطي لمضيق تايوان، حيث كان هناك منطقة عازلة غير رسمية كانت تحترمها الصين قبل عامين، دخلتها سفنها حاليا عدة مرات، وتكرر ذلك خلال التدريبات، وأضاف المسؤولون أن سفن الجيش الصيني، لم تصعد من استفزازاتها أوتحاول اليوم القيام بمناورات أكثر خطورة.

وقال الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني الصينية، منج شيانج تشينج، على التلفزيون الحكومي اليوم، إن المناورات العسكرية خلقت الظروف لتحقيق مبكر للوحدة الوطنية وتأييد الموقف الاستراتيجي للبلاد، وأضاف أنه كانت هناك العديد من الاختراقات بما في ذلك ردع قوي استقلال تايوان، كما أن الجيش الصيني قد تجاوز الخط الوسطي لمضيق تايوان.