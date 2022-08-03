الوسيط الأوروبي يتجه إلى فيينا لمناقشة عودة الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني

يتوجه أنريكي مورا، الوسيط الأوروبي في المفاوضات مع ⁧‫طهران إلى فيينا⁩ لمناقشة مسألة العودة للالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

إنتاج قنبلة نووية إيرانية

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها الأخير بشأن البرنامج النووي الإيراني، أن طهران لم تكن متعاونة ولم تجب على عدد من الأسئلة التي طرحها خبراء الوكالة الدولية، التي كان أبرزها عن وجود آثار لليورانيوم المخصب في بعض مواقع المنشآت النووية.

تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وانتقدت طهران تقرير الوكالة الدولية وقالت عنه إنَّه غير محايد وموضوعي، وفصلت الكاميرات التابعة للوكالة الدولية لمراقبة منشآتها النووية، وخرج رئيس الوكالة النووية الإيرانية قبل أيام معلنًا أنَّ بلاده قادرة على إنتاج قنبلة نووية.