استشاري بـ«حياة كريمة»: نسعى لتحويل رأس البر إلى مدينة سكنية

قال المهندس محمد كشك، مهندس استشاري بإحدى الشركات المشرفة على مشروع حياة كريمة في مدينة رأس البر، إن المشروع بدأ في إبريل 2021 من أجل استيعاب أكبر عدد من الوحدات السكنية وتم بناء 96 عمارة على 60 فدانا في المرحلة الأولى، وتكون الثانية على مساحة 72 فدانا بإجمالي 143 عمارة.

المشروعات الخدمية المنفذة في رأس البحر

وأضاف «كشك» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المشروع يضم 9 مباني خدمية منها 3 مساجد كل مسجد يستوعب 500 مصلي مع 3 أسواق تجارية أخرى بها 16 محلا ووحدتين صحيتين وحضانة أيضا.

طفرة كبيرة تحدث في رأس البر

وأوضح أنه يتبقى المرافق ويتم الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى للاستعداد للمرحلة الثانية، مؤكدا أن هناك طفرة كبيرة تحدث من أجل بناء شقق لا تكون صيفية فقط حيث تم بناء شقق بمساحة 160 مترا لتكون رأس البر سكنا مستمرا به كل الخدمات وليست مجرد مصيف.

تطوير الريف المصري

وبدوره، قال الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، إن المبادرة غيرت شكل الريف المصري، وأصبح هناك تنافس بين مختلف القرى من أجل إيجاد حياة كريمة داخلها، مبينا أن أحد الأشخاص أكد له أن دخول الغاز الطبيعي في القرية كان أمر صعب المنال لكنه حدث.

تغيير شكل القرى المصرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تغيير شكل القرية التي تدخلها مبادرة حياة كريمة من أجل تحقيق تطوير كبير يشعر به الفرد ويؤثر إيجابيا على حياته، مشيرا إلى إنشاء الكثير من المجمعات الخدمية، واشتملت الجيزة على 42 قرية في منطقة أطفيح لتكون ضمن القرى المطورة في المرحلة الأولى.