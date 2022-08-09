أماكن عرض فيلم Bullet Train.. بطولة براد بيت

تعرض السينمات المصرية في الوقت الحالي فيلم الأكشن بطولة براد بيت، وتدور أحداث الفيلم حول 5 من القتلة المأجورين ينتقلوا على متن قطار فائق السرعة في رحلة لتنفيذ مهمة دون معرفة أحدهم بالآخر، لكن سرعان ما يكتشف الجميع بوجود عامل مشترك يجمعهم بالمهمة المطلوب إنجازها.

فريق عمل فيلم Bullet Train

أبطال فيلم الحركة Bullet Train هم براد بيت، جوي كينج، آرون تايلور جونسون، بريان تيري هنري، ميراج جربيك، ساندرا بولوك، والمخرج ديفيد ليتش، أما تأليف الرواية فهو لكوتارو إيساكا أما مؤلف الفيلم هو زاك ألكويتش.

أماكن عرض فيلم Bullet Train

يتم عرض فيلم Bullet Train في سينمات بورتو مارينا، سينما آيماكس بلازا، سينما بندر المعادي، سينما جالكسي المنيل، سينما بوينت 90، سينما جلاكسى المعادي، سينما بلازا MX4D، سينما صن سيتي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما أركان VIP، سينما بوينت 90 ، سينما نايل سيتي، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما مدينتي، سينما جولف سيتي، سينما فوكس مول مصر، سينما سيتي ستارز، سينما دي بوكس ستارز سينما، سينما جولدن ستارز VIP، سينما سان ستيفانو مول، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو فيستفال، سينما بورتو كايرو، سينما فوكس سيتي سنتر، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

جدير بالذكر أن النجم العالمي براد بيت تحدث عن علاقته بأولاده من زوجته السابقة أنجلينا جولي، على هامش العرض الخاص لفيلمه الأحدث «Bullet Train»، في مسرح «ريجنسي فيليدج» بمدينة لوس أنجلوس، مؤكدا أنه يأمل أن يكتشف أبنائه المسارات التي تقودهم إلى السعادة: «أحب عندما يجدون طريقهم الخاص، ويجدون الأشياء التي يهتمون بها وتزدهر».